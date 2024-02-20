Торопись, налетай: какие семена для огорода стоит купить уже сейчас

До весны осталось чуть больше двух недель. А там и оттепель с началом дачного сезона. Поэтому не откладываем в долгий ящик и закупаемся семенами. И кстати, на них сейчас магазины делают отличные скидки. Какие семена можно купить заранее, «Вечерней Москве» рассказал эксперт, биолог Михаил Краснов.
Время и правда идет быстро, так что поторопитесь с закупками, особенно если привыкли заказывать семена: весну обещают нам длинную. Меня лично вполне удовлетворяет тот набор семян, который представлен в магазинах и свежих каталогах отечественных фирм, названия которых всем известны. Полное соответствие цены и качества, отличная всхожесть. Но вот о чем хотелось бы предупредить дачников-огородников. Безусловно, каталоги семян сегодня просто «рвут душу»: хочется и того, и другого… Все так, но не отказывайтесь от старых, проверенных временем сортов! Так вы будете защищены от провалов.
Еще момент. Прогнозы, конечно, дело не слишком надежное, но лето обещают жаркое. Покупая однолетники, попробуйте в этот раз выбирать те их варианты, что описываются как засухоустойчивые. Возможно, с учетом таких погодных перспектив вы решите попробовать посадить побольше бахчевых культур. Большие перспективы на жаркое лето у стручковой фасоли.
Батат бельву: оранжевая сладость.
Этот сорт может заинтересовать любителей экзотики. Бельву сформирует клубни даже на суглинках, и будут они хорошей формы и с оранжевой мякотью.
Молодая листва у батата — фиолетовая, от макушки — зеленая, срок созревания 110 дней. Учтите, клубни долго «просыпаются»! В запеченном виде этот батат не сладкий, напоминает вареную морковь.
Сибирская гирлянда: капризы в сторону.
Семена этого огурца вывели специалисты на Урале: это огурчик раннеспелый и не капризный. Вид Сибирской гирлянды поражает: плети сплошь увешаны множеством маленьких огурчиков — сочных, ароматных, очень сладких. Скороспелый, самоопыляемый гибрид с плодами без пустот и горечи.
Скоро будем сажать: что надо успеть сделать до начала дачного сезона.
Горох-то крылатый.
Крылатый спаржевый горох — удивительная культура прибыла к нам из Новой Гвинеи и потому любит солнце и нуждается в нем. А еще ей нужны легкая почва и полив. Пока такой горох не растят у нас в промышленных масштабах, но дачники уже его тестируют. Это небольшое кустарниковое растение отличается от привычного нам гороха стручками необычной формы с «крылышками» и красивыми бордовыми цветками.
В пищу можно использовать все части растения — и молодые стручки, и корни, и листья, и семена. Молоденькие бобы годятся для салатов, но быстро перерастают и грубеют.
По щучьему велению.
Среднеранний гибрид, не требующий опыления. Огурец и правда по-сказочному урожаен, что постоянно подчеркивается его «родителями».
У растения компактный кустик, который не нуждается в формировании (прищипке), и длительный период плодоношения. Огурцы имеют отличный вкус и иммунитет к главным огуречным заболеваниям.
Полосатая возлюбленная.
Среднеспелый сорт томатов высотой примерно в полтора метра. Плоды массой 140−170 граммов на разрезе — коричневые, сверху терракотовые, в бордовую и зеленую полоски.
Вкус насыщенный, мякоть сочная, имеет сильный аромат, но, конечно, важен и внешний фактор — некрасивый томат «возлюбленной» не назовут!
Корнабель: зарядиться витаминами.
Среднеспелый гибрид томата F1 красно-малинового цвета вырастет до двух метров в высоту. Сорт подходит для открытого грунта! Приносит плоды весом до 200 граммов. Гибрид очень хвалят еще и потому, что корнабель содержит рекордное количество витаминов. У плодов до 200 граммов веса тонкая кожица и мякоть с дивным ароматом.
Салат джейд: вечно свежий.
Прекрасный новый сорт салата из числа дуболистных сортов. Листья у него нежнейшие и будто маслянистые, розетка разрастается до 25 см в диаметре и выглядит декоративно. Особенность этого салата в том, что он долго сохраняет свежесть после срезки.
Бонапарт: устойчив к вирусам.
А это дитя французских селекционеров — ярко-малиновые томаты сливовидной формы. Очень вкусен, устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозному увяданию, бурой пятнистости и желтой курчавости листьев. Подходит для теплиц, пленочных укрытий и открытого грунта.
Амаури: тает во рту.
Любите «бычье сердце»? Ну, а это его классный гибрид. Этот томат отличается сильным иммунитетом даже к самым серьезным болезням, в том числе и нематодам. На кистях завязывается 4−5 крупных ребристых плодов. Цвет однородный, насыщенный. По вкусу — сладкий, нежный, хорошо транспортируется и лежит.
Черри лиза: цвет настроения яркий.
Высоченный красивый гибрид с янтарно-оранжевыми плодами. Эстетически идеальное растение, от которого невозможно оторвать глаз! Оранжевые помидорки-черри хороши и в заготовках, в салатах.
Эдуардо: никаких стрелок.
Посадите такой салат раз — и влюбитесь. Формирует некрупные кочанчики, один в один «айсберг», листья сладковатые, хрустящие — прелесть.
Но самое главное — «эдуардо» не уходит в стрелку! Причем при любых погодных условиях!
ПОКУПАТЕЛИ СМЕТАЮТ ДЕШЕВЫЕ ВИДЫ.
В сетевых гипермаркетах с начала февраля — ажиотаж в отделах семян. Самые недорогие семена покупаются само собой, те, что представлены со скидками, — уже «разметены».
Цены варьируются так:
цветы-однолетники — от 10 до 185 рублей;розы в упаковках — 350 рублей;лилии (2 шт.) — от 180 рублей;зеленные культуры — от 50 рублей.
Цена на томаты и огурцы фактически не изменилась с 2023 года и не превышает 100 рублей.
С МИРУ ПО НИТКЕ — НАУКЕ «РУБАХА».
Минувшим летом Национальный союз селекционеров и семеноводов (НССиС) предложил обязать фермеров платить роялти за семена, полученные и использованные внутри хозяйств. Инициативу широко обсуждали. Многие участники рынка полагают, что таким образом селекционеры хотят забрать часть денег у растениеводов и передать их науке. Если инициативу НССиС одобрят, то из рынка в пользу науки будет изъято порядка… 45 миллиардов рублей! Эта сумма, полагают эксперты, могла бы ощутимо помочь науке.
ЦВЕТОЧНЫЕ НОВИНКИЖемчужина любой клумбы. Тысячелистник птармика Жемчужница не зря называют «белым жемчугом»: махровые цветки имеют ослепительно белый цвет. Цветение длится два месяца. Любит хорошо освещенные места. Солнечная петуния. Все петунии хороши, но сорт «рэй санфлауэр импрувд» порадует необычной и красочной расцветкой. В высоту вырастает до 20- 25 см. Зацветать начинает рано и обильно, цветы крупные. Отлично смотрится в кашпо и вазонах, подходит и для выращивания в горшках. Выбираем колокольчики. Платикодон крупноцветковый — многолетник с красивыми светлыми листьями и изумительными крупными цветками-колокольчиками. Цветение начинается в июле и длится два месяца. Очень эффектно выглядит в любом уголке сада. Расположены напротив друг друга, края листовых пластин зубчатые.