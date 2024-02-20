Торопись, налетай: какие семена для огорода стоит купить уже сейчас

Время и правда идет быстро, так что поторопитесь с закупками, особенно если привыкли заказывать семена: весну обещают нам длинную. Меня лично вполне удовлетворяет тот набор семян, который представлен в магазинах и свежих каталогах отечественных фирм, названия которых всем известны. Полное соответствие цены и качества, отличная всхожесть. Но вот о чем хотелось бы предупредить дачников-огородников. Безусловно, каталоги семян сегодня просто «рвут душу»: хочется и того, и другого… Все так, но не отказывайтесь от старых, проверенных временем сортов! Так вы будете защищены от провалов.