В Роспотребнадзоре рассказали, как не упасть на гололеде

Погода в Красноярском крае сейчас нестабильна, поэтому местами очень скользко. Для жителей подготовили рекомендации, чтобы не упасть в гололед.
Во-первых, следует обратить внимание на передвижение — нужно идти медленно, смотря под ноги. Нельзя держать руки в карманах, свободные руки помогут вам удержать равновесие. Также запрещено перебегать дорогу перед транспортом.
Во-вторых, носите обувь без каблука, на рифленой подошве. Если у вас скользкие ботинки, то используйте специальные наклейки или ледоступы.
«Кстати, чтобы обувь не скользила, некоторые прибегают к народным методам — натирают подошву картошкой, наклеивают пластырь, наждачную бумагу», — добавили в ведомстве.