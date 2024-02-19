Трассу Норильск — Алыкель перекрыли из-за непогоды

Утром 19 февраля трассу закрыли для всех автомобилей, кроме двух автобусных маршрутов № 31, 33 и технологического транспорта. Это связано с тем, что из-за метели видимость на дороге составляет менее 50 метров, а на отдельных участках скорость ветра достигает 22 метров в секунду.