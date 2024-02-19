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В Хабаровском крае закрыли трассы для пассажирского транспорта из-за снега

Трассы закрыты с утра 19 февраля.
Источник: Аргументы и факты

19 февраля в Хабаровском крае закрыли трассы для пассажирского транспорта из-за снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так, с утра было ограничено движения для пассажирского транспорта на федеральной дороге А-370 Хабаровск — Владивосток (12 — 240 км) и на федеральной дороге Р-297 «Амур» между населенными пунктами Хабаровск и Облучье.

«Водители, соблюдайте правила дорожного движения и по возможности не выезжайте за пределы населенных пунктов», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.