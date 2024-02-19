Во Владивостоке улучшили ещё два пешеходных перехода

Во Владивостоке продолжается работа по повышению безопасности пешеходов на городских улицах. Недавно кнопки табло вызова установили ещё на двух переходах — на Пушкинской, 89 и Постышева, 41, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».