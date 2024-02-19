Во Владивостоке улучшили ещё два пешеходных перехода

Во Владивостоке продолжается работа по повышению безопасности пешеходов на городских улицах. Недавно кнопки табло вызова установили ещё на двух переходах — на Пушкинской, 89 и Постышева, 41, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».
В управлении сказали, что в ближайшее время на всех светофорах с кнопкой вызова появятся информационные таблички, чтобы упростить пользование системой для всех участников дорожного движения.
Также планируется установка речевых информаторов на тех переходах, где они ещё отсутствуют, что поможет людям с ограниченными возможностями.
Введение этих улучшений направлено на сокращение времени ожидания для пешеходов и предотвращение задержек для транспорта, когда нет переходящих дорогу. Одновременно это способствует повышению безопасности на дорогах.
На сегодняшний день в столице Приморья уже функционируют 34 светофора с кнопкой вызова, что позволяет более эффективно регулировать движение.
Напомним, недавно во Владивостоке специальную кнопку ТВП (табло вызова пешехода) установили на регулируемом переходе по адресу ул. Верхнепортовая, 32.