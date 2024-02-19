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Повар из Комсомольска-на-Амуре пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Если Екатерина Смирнова пройдет кастинг шефов, она окажется в команде одного из них.
Источник: Телеканал "Пятница"

На телеканале «Пятница!» (18+) продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов» (16+) в новом интерактивном формате. Главные шефы страны встретятся на кулинарном ринге и соберут свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России, сообщает ИА AmurMedia.

В числе участников кастинга оказалась 31-летняя Екатерина Смирнова из Комсомольска-на-Амуре. На кастинг в шоу Екатерина принесла шоколадный медовик по авторскому рецепту.

Если Екатерине Смирновой удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Екатерине Смирновой пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня, 19 февраля, в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

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