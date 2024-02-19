В Красноярском крае на 15% снизилось число жалоб на укусы диких животных

17 покусанных — это дети. И как отметили в Роспотребнадзоре, чаще всего люди сами провоцируют зверей на укусы. Инциденты были не только в природных условиях. К примеру, белка нападала на хозяина квартиры, а лисы заходили в частное подворье и там кусали людей. Также на человека нападали суслики, песцы, еноты, лошади, бурундуки, крысы и совы.