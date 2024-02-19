В Красноярском крае на 15% снизилось число жалоб на укусы диких животных

В 2023 году 76 жителей Красноярского края пожаловались на укусы дикими животными. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, это на 15,4% меньше, чем годом ранее.
17 покусанных — это дети. И как отметили в Роспотребнадзоре, чаще всего люди сами провоцируют зверей на укусы. Инциденты были не только в природных условиях. К примеру, белка нападала на хозяина квартиры, а лисы заходили в частное подворье и там кусали людей. Также на человека нападали суслики, песцы, еноты, лошади, бурундуки, крысы и совы.
Отметим, что после столкновения с животным, надо быстрее поставить прививку от бешенства. Эта инфекция передается именно через слюну зверей. Для начала рану надо промыть проточной водой с мылом, а затем идти за медпомощью. Прививка от бешенства делается бесплатно.