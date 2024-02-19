Для жителей Красноярска началась короткая рабочая неделя

В Красноярске началась короткая рабочая неделя.
Новая рабочая неделя с 19 по 25 февраля — укороченная. Причина — празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, которое выпадет на пятницу. Поэтому переносов не будет.
Следующие длинные выходные будут уже в марте — с 8 по 10 число.
Праздник Весны и Труда принесёт красноярцам четыре выходных дня с 28 апреля по 1 мая. На День Победы отдыхать красноярцы будут также четыре дня — с 9 по 12 мая.
Летом выходной праздничный день будет 12 июня на День России, который выпадает на среду.
Последний нерабочий день 2024 года — 4 ноября. В День народного единства выходными днями будут 3 и 4 ноября.
Ранее сообщалось о том, что на этой неделе сохранится морозная погода.