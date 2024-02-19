Синоптики назвали дату возвращения зимы в Приморье

По данным пресс-службы Примгидромета, атмосферные фронты уйдут в Японское море, а вслед за ними в край вторгнется гребень забайкальского антициклона. Вторжение будет сопровождаться сильным северным ветром. Ночью местами небольшой снег задержится в северных районах. В ночные часы восстановятся крепкие морозы, −17…-25 °С, на северо-востоке до −29 °С, местами на побережье и юго-востоке −9…-16 °С. Днем без осадков, −5…-14 °С.