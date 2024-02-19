В 2025 году в Кемерове благоустроят 11 парков, скверов, бульваров и аллей

На Южном предлагают отремонтировать ул. Патриотов от ул. Радищева до ул. Двужильного и территорию между домами пер. Мичурина, 5 и пр. Ленина, 55б. На Радуге можно проголосовать на сквер на пр. Шахтёров, 59 и у ДК Шахтёров, в Кировском — за сквер по ул. 40 лет Октября, 17.