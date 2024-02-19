В 2025 году в Кемерове благоустроят 11 парков, скверов, бульваров и аллей

По информации кемеровской мэрии, в следующем году в городе благоустроят 11 общественных пространств. Из 15 проектов кемеровчане с помощью голосования выберут 11.
Претендентов на победу определила общественная комиссия активистов и горожан из разных районов города. Всего на «Госуслугах» было предложено 450 вариантов.
Так, кемеровчане смогут проголосовать за ремонт спусков к реке Томь на Притомской набережной или бульварной части ул. Весенней в центре, пешеходной аллеи вдоль школ № 93 и № 94, сквера у суда Ленинского района или сквера на пересечении пр. Комсомольского и ул. Марковцева в Ленинском районе.
На Южном предлагают отремонтировать ул. Патриотов от ул. Радищева до ул. Двужильного и территорию между домами пер. Мичурина, 5 и пр. Ленина, 55б. На Радуге можно проголосовать на сквер на пр. Шахтёров, 59 и у ДК Шахтёров, в Кировском — за сквер по ул. 40 лет Октября, 17.
Жители Кедровки могут дождаться благоустройства сквера «Уголёк», бульварной части ул. Новогодняя и парка Победы на той же улице. А жители Пионера — сквера по ул. Пионер, 2 и сквера по ул. Пионер 4/1.