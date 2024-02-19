Дирижер Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna выступили в Красноярске

«Попала на концерт совершенно случайно, но о Курентзисе наслышана. Если честно, не ожидала какого-то взрыва эмоций, так как классику не слушаю, но вышла из зала в полном восторге! В живом исполнении очень понравилось! Здорово, что у красноярцев есть возможность посещать такие мероприятия. Зал, к слову, был заполнен на 99%, а оркестр и дирижера не отпускали очень долго, стоя вызывали на бис несколько раз», — поделилась эмоциями красноярка Елена.