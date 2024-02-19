Дирижер Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna выступили в Красноярске

Дирижер Теодор Курентзис и камерный состав оркестра MusicAeterna исполнили сочинения
Последний концерт прошел накануне, 19 февраля. Одна из зрительниц рассказала корреспонденту НИА-Красноярск, что попала на концерт случайно, но ни разу не пожалела о проведенном досуге.
«Попала на концерт совершенно случайно, но о Курентзисе наслышана. Если честно, не ожидала какого-то взрыва эмоций, так как классику не слушаю, но вышла из зала в полном восторге! В живом исполнении очень понравилось! Здорово, что у красноярцев есть возможность посещать такие мероприятия. Зал, к слову, был заполнен на 99%, а оркестр и дирижера не отпускали очень долго, стоя вызывали на бис несколько раз», — поделилась эмоциями красноярка Елена.
Как пишет министр культуры края Аркадий Зинов в своих соцсетях, кроме концертной программы с 17 по 19 февраля в краевой столице состоялась вторая резиденция MusicAeterna. Музыканты оркестра, искусствоведы и артисты балета MA Dance провели лекции и мастер-классы для студентов творческих учебных заведений Красноярска и зрителей, интересующихся современным и классическим искусством.