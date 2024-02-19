Красноярский «Сокол» провел последний матч регулярного сезона ВХЛ

— Хочу прежде всего поздравить нашу команду с выходом в плей-офф. Спасибо за концовку регулярного чемпионата, отыграли хорошо, ну за исключением пары матчей. Выполнили задачу минимум, — рассказал после матча Максим Галанов, исполняющий обязанности главного тренера «Сокола».