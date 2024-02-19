Красноярский «Сокол» провел последний матч регулярного сезона ВХЛ

18 февраля красноярский «Сокол» завершил выступление в регулярном чемпионате ВХЛ на 16-м месте. В заключительном матче первого этапа «крылатые» уступили в Самаре местному ЦСК ВВС.
Встреча завершилась со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Илья Скворцов.
— Хочу прежде всего поздравить нашу команду с выходом в плей-офф. Спасибо за концовку регулярного чемпионата, отыграли хорошо, ну за исключением пары матчей. Выполнили задачу минимум, — рассказал после матча Максим Галанов, исполняющий обязанности главного тренера «Сокола».
В ⅛ плей-офф сибиряки сыграют с «Молотом» из Перми.