Синоптики обещают свердловчанам теплую неделю

По прогнозу Уральского гидрометцентра, в ночь на 20 февраля столбики термометров опустятся до −12,-14 градусов, днем будет −7,-9 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 4−9 м/с.
В среду, 21 февраля, ночью в уральской столице температура воздуха составит −17,-19 градусов, днем −7,-9. Осадков не ожидается, ветер юго-западный 3−8 м/с.
В целом по Свердловской области дневные температуры сегодня, 19 февраля, составят −3,-8, в горах и низинах до −13. Местами небольшой снег, изморозь, ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Во вторник также ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-западный 4−9 м/с. Ночью столбики термометров покажут −11,-16 градусов, в горах и низинах — до −21. Днем потеплеет до −6,-11 градусов.
В среду ночью ожидается −14,-19 градусов, в горах и низинах до — 24. Днем — 6,-11, в горах до −14. Местами небольшой снег, ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.