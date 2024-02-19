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В Новосибирске опубликовали проект строительства станции метро «Ботаническая»

В Новосибирске опубликовали проект строительства станции метро «Ботаническая».
Источник: SIB.FM

Документ о перспективах развития территории между Красным проспектом, рекой 2-й Ельцовкой, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук появился на официальном сайте городской администрации.

Он включает продолжение линии метро от площади Калинина на север: после станции «Заельцовская» построят станции «Ботаническая» и «Северная», которая пока не вошла в проект.

Также на этом участке появятся новые дорожные развязки: Ельцовская магистраль вдоль руса речки 2-ая Ельцовка и новая трамвайная линия.

В качестве благоустройства оборудуют большой зелёный бульвар от Залесского до Магаданской. А на территории горбольницы построят вертолетную площадку для санавиации.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске началась пусконаладка на станции метро «Спортивная».