В Новосибирске опубликовали проект строительства станции метро «Ботаническая».

Документ о перспективах развития территории между Красным проспектом, рекой 2-й Ельцовкой, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук появился на официальном сайте городской администрации.
Он включает продолжение линии метро от площади Калинина на север: после станции «Заельцовская» построят станции «Ботаническая» и «Северная», которая пока не вошла в проект.
Также на этом участке появятся новые дорожные развязки: Ельцовская магистраль вдоль руса речки 2-ая Ельцовка и новая трамвайная линия.
В качестве благоустройства оборудуют большой зелёный бульвар от Залесского до Магаданской. А на территории горбольницы построят вертолетную площадку для санавиации.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске началась пусконаладка на станции метро «Спортивная».