На Татарстан опять обрушатся снегопады, метели с ухудшением видимости и сильный ветер

Из-за атмосферных явлений вероятно ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Будет дуть юго-западный и западный ветер силой от 8 до 13 м/с. Местами он будет усиливаться порывами до 15−20 м/с (в столице РТ — до 15−18 м/с, и только в утренние часы).