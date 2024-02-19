В Новосибирске 22−23 февраля изменится график движения поездов

В Новосибирске началась короткая предпраздничная неделя. В связи с этим 22 и 23 февраля будут внесены изменения в график движения поездов. Об этом сообщил телеграмм-канал «Новосибирские железные дороги».
Так, в четверг, 22 февраля, пригородные электрички и межрегиональные поезда будут ходить по расписанию пятницы. Дополнительно в этот день будут назначены два поезда. Ускоренный пригородный поезд № 7105/7106 «Новосибирск — Бердск — Новосибирск» отправится со станции «Новосибирск-Главный» в 16. 48 (отправление из Бердска — в 17:46), а межрегиональный экспресс № 869/870 "Томск — Новосибирск — Томск — в 17:30.
В пятницу 23 февраля, в День Защитника Отечества, пригородные поезда будут ходить по графику выходного дня.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что скоростной поезд «Ласточка» хотят запустить между Омском и Новосибирском.