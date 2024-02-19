В Новосибирске 22−23 февраля изменится график движения поездов

Так, в четверг, 22 февраля, пригородные электрички и межрегиональные поезда будут ходить по расписанию пятницы. Дополнительно в этот день будут назначены два поезда. Ускоренный пригородный поезд № 7105/7106 «Новосибирск — Бердск — Новосибирск» отправится со станции «Новосибирск-Главный» в 16. 48 (отправление из Бердска — в 17:46), а межрегиональный экспресс № 869/870 "Томск — Новосибирск — Томск — в 17:30.