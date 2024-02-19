В трёх районах Хабаровска прошли рейды по незаконным мигрантам

В рамках операции «Нелегальный мигрант-2024» правоохранители проверили 85 человек, из них 64 рабочих из Средней Азии нашлись в течении одного дня на стройплощадках по переулку Доступному и улице Шеронова, ещё 21 человек — в точках общепита. Нарушителями действующих в РФ законов оказались 12 строителей и 5 поваров и официантов.



Как отметили в полиции, выявлены граждане без документов, не имеющие патента и трудящиеся на на тех должностях, на которые были заявлены работодателем. Ряду нарушителей назначено наказание в виде штрафа, четверых иностранцев выдворят из России. Также полицейские по факту выявленных нарушений проверят и юридические лица. Как отметили в УВД Хабаровска, данный эпизод — лишь часть операции «Нелегальный мигрант-2024», которая проходила в крае всю прошлую неделю.