Приставы остановили две опасные монорельсовые дороги на шахте в Берёзовском

Судебные приставы Кузбасса приостановили две монорельсовые дороги на шахте в Берёзовском. Выяснилось, что они эксплуатировались с нарушениями, которые могли бы привести к травмам и гибели работников. Так, пути были сильно деформированы, а местами разорваны, стрелочные переводы находились в неисправном состоянии.