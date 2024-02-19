Приставы остановили две опасные монорельсовые дороги на шахте в Берёзовском

Судебные приставы Кузбасса приостановили две монорельсовые дороги на шахте в Берёзовском. Выяснилось, что они эксплуатировались с нарушениями, которые могли бы привести к травмам и гибели работников. Так, пути были сильно деформированы, а местами разорваны, стрелочные переводы находились в неисправном состоянии.
Березовский городской суд признал акционерное общество виновным в нарушении требований промышленной безопасности и назначил административное приостановление деятельности на срок 90 суток. Директора шахты предупредили об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.
Также мы писали, что в Кузбассе на разрезе «Заречном» недавно произошла трагедия — из-за пожара прямо на рабочем месте сгорел водитель БелАЗа.