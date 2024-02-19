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Жители Новосибирска жалуются в мэрию на закрытые передние двери маршруток

Жители Новосибирска жалуются в мэрию на закрытые передние двери маршруток.
Источник: Соцсети

По их словам, водители не хотят их открывать пассажирам. В администрацию города поступило уже три подобные жалобы с начала года.

Горожане считают, что таким образом «газелисты» заботятся о собственном комфорте в часы пик, когда транспорт переполнен. В результате пассажирам приходится «пробираться через толпу».

Хотя, согласно должностной инструкции водителя общественного транспорта, он должен открывать все двери, предназначенные для входа и выхода.

Жаловаться пользователям общественного транспорта Новосибирска, по данным портала НГС, посоветовали в мэрии. Это станет основанием для проведения дополнительного инструктажа для водителей.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что пассажиры пожаловались на отсутствие маршрутки № 17 в Новосибирске.