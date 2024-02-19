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В Красноярске на короткой рабочей неделе похолодает до −33 градусов

Рассказываем о погоде на короткую рабочую неделю в Красноярске 19—22 февраля 2024.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 47% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Короткая рабочая неделя в Красноярске началась с мороза. Впрочем, с каждым днем в городе будет все теплее. Такой прогноз есть на сайте краевого Гидрометцентра. Рассказываем о погоде на короткую рабочую неделю в Красноярске 19—22 февраля 2024.

Погода в Красноярске 19 февраля 2024

Понедельник день тяжелый и морозный. С утра ударил тридцатиградусный мороз, но днем воздух прогреется до −22 градусов. Выглянет солнца, ветра не ожидается. Зима, что еще сказать.

Погода в Красноярске 20 февраля 2024

Ночь вторника станет самой холодной на предстоящей неделе. В Красноярске ожидается −33 градуса. Без ветра и без снега.

По прогнозу Гидрометцентра, погода во вторник днем будет почти такой же, что и в понедельник. Нет ветра, есть солнце и крепкий минус. По данным синоптиков, за окном ожидается 20 градусов ниже нуля. Сервис GISMETEO прогнозирует −22 градуса.

Погода в Красноярске 21 февраля 2024

Еще теплее будет в среду. Гидрометцентр ожидает −17 градусов, а GISMETEO −18. Снова без осадков и солнечно.

Погода в Красноярске 22 февраля 2024

В последний рабочий день столбик термометра прибавит еще пару градусов. Согласно прогнозу краевого Гидрометцентра, на улице будет 15 градусов ниже нуля. Солнце смениться облачной погодой. В прогнозе у GISMETEO стоит, что за окном будет −17 градусов.