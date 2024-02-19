В Красноярске на короткой рабочей неделе похолодает до −33 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, погода во вторник днем будет почти такой же, что и в понедельник. Нет ветра, есть солнце и крепкий минус. По данным синоптиков, за окном ожидается 20 градусов ниже нуля. Сервис GISMETEO прогнозирует −22 градуса.