В Красноярске на короткой рабочей неделе похолодает до −33 градусов

Короткая рабочая неделя в Красноярске началась с мороза. Впрочем, с каждым днем в городе будет все теплее. Такой прогноз есть на сайте краевого Гидрометцентра. Рассказываем о погоде на короткую рабочую неделю в Красноярске
Погода в Красноярске 19 февраля 2024
Понедельник день тяжелый и морозный. С утра ударил тридцатиградусный мороз, но днем воздух прогреется до −22 градусов. Выглянет солнца, ветра не ожидается. Зима, что еще сказать.
Погода в Красноярске 20 февраля 2024
Ночь вторника станет самой холодной на предстоящей неделе. В Красноярске ожидается −33 градуса. Без ветра и без снега.
По прогнозу Гидрометцентра, погода во вторник днем будет почти такой же, что и в понедельник. Нет ветра, есть солнце и крепкий минус. По данным синоптиков, за окном ожидается 20 градусов ниже нуля. Сервис GISMETEO прогнозирует −22 градуса.
Погода в Красноярске 21 февраля 2024
Еще теплее будет в среду. Гидрометцентр ожидает −17 градусов, а GISMETEO −18. Снова без осадков и солнечно.
Погода в Красноярске 22 февраля 2024
В последний рабочий день столбик термометра прибавит еще пару градусов. Согласно прогнозу краевого Гидрометцентра, на улице будет 15 градусов ниже нуля. Солнце смениться облачной погодой. В прогнозе у GISMETEO стоит, что за окном будет −17 градусов.