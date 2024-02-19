Глава минкульта Башкирии рассказала о главных событиях юбилейного года

— Форум пройдет в строящемся сейчас Дворце борьбы. Там будет все необходимое оборудование и возможность проведения концертов — площадка многофункциональная, — отметила Амина Ивниевна. — Открытие Дворца станет красивым шоу, которое уже готовится. 450-летие Уфы мы будем праздновать на многих площадках и одной из них станет «Уфа-Арена», где пройдет исторический экскурс в прошлое города. Безусловно, гости из Казахстана, наши партнеры, будут приглашены на все праздники.