Глава минкульта Башкирии рассказала о главных событиях юбилейного года

В этом году в Башкирии ожидается множество знаковых событий, в том числе форум «Россия — спортивная держава». Министр культуры Башкирии Амина Шафикова рассказала, что ожидает гостей этого мероприятия. И какие коллективы приедут в столицу Башкирии в юбилейный для Уфы год.
— Форум пройдет в строящемся сейчас Дворце борьбы. Там будет все необходимое оборудование и возможность проведения концертов — площадка многофункциональная, — отметила Амина Ивниевна. — Открытие Дворца станет красивым шоу, которое уже готовится. 450-летие Уфы мы будем праздновать на многих площадках и одной из них станет «Уфа-Арена», где пройдет исторический экскурс в прошлое города. Безусловно, гости из Казахстана, наши партнеры, будут приглашены на все праздники.
Глава культурного ведомства рассказала и о других значимых культурных мероприятиях, которые ожидают жителей Башкирии.
— В марте на гастроли в Уфу приезжает МХТ. Ожидаем Александринский театр. Ближе к осени приедет Театр кукол имени Образцова. В июне будет два гала-концерта Большого театра — гала-опера и гала-балет. Также мы получили на днях письмо о проведении Фестиваля театров малых городов России. Евгений Миронов, худрук Театра наций, проведет этот фестиваль в Башкортостане, в рамках которого мы увидим коллективы многих городов России.
Кроме того, в мае состоится фестиваль Дениса Мацуева.
— Крайне важно, чтобы Башкортостан имел возможность принимать музыкантов такого уровня, — считает гендиректор Госоркестра Башкирии Артур Назиуллин. — Это четыре дня, более десяти солистов с мировыми именами в сердце нашей республики. Настоящий праздник высокой культуры.
Руководитель национального оркестра анонсировал фестиваль Ильдар Абдразаков, который планируется в ноябре.
— Он будет выступать с Госоркестром в ГКЗ «Башкортостан», — уточнил г-н Назиуллин. — Он как уроженец Уфы в год 450-летия родного города не мог не приехать и не провести фестиваль. Но подробности пока держим в секрете.