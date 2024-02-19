Чего опасаться владельцам китайских авто: эксперты назвали главный минус

«Штатный иммобилайзер такого автомобиля легко обезвредить, подключившись к диагностическому разъему. Это позволяет легко прописать дополнительные ключи или метки», — сообщили эксперты «Авторевю».
Также угонщики могут легко найти в интернете электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Чтобы это сделать, нужен лишь VIN-код автомобиля. Кроме того, двери китайских машин довольно просто взломать и механически, для этого потребуется отмычка. Отключить клаксон также не составит труда, отмечают эксперты. Так как до троса капота можно добраться без труда, злоумышленники и его вскроют без особых усилий.
Чтобы избежать угона, владельцам китайских авто рекомендуют устанавливать иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата. Стоит добавить к нему электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.
Кроме того, обслуживание автомобилей китайского производства становится в России все проблематичнее. Это касается марок, которые ввозят параллельным импортом. В официальных салонах невозможно провести диагностику таким автомобилям — оборудование их попросту не видит. Это связано с тем, что производитель дает гарантии только на те машины, которые были куплены у официального дилера. Владельцы вынуждены обращаться в независимые станции техобслуживания.