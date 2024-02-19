Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Чего опасаться владельцам китайских авто: эксперты назвали главный минус

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля, ФедералПресс. Автоэксперты рассказали, что является главным недостатком машин китайского производства. Как оказалось, они обладают низкой защитой от электронного взлома.
Источник: РИА "Новости"

«Штатный иммобилайзер такого автомобиля легко обезвредить, подключившись к диагностическому разъему. Это позволяет легко прописать дополнительные ключи или метки», — сообщили эксперты «Авторевю».

Также угонщики могут легко найти в интернете электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Чтобы это сделать, нужен лишь VIN-код автомобиля. Кроме того, двери китайских машин довольно просто взломать и механически, для этого потребуется отмычка. Отключить клаксон также не составит труда, отмечают эксперты. Так как до троса капота можно добраться без труда, злоумышленники и его вскроют без особых усилий.

Чтобы избежать угона, владельцам китайских авто рекомендуют устанавливать иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата. Стоит добавить к нему электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.

Ранее «ФедералПресс» писал, во сколько обойдется ремонт автомобиля китайского производства после аварии. Основной проблемой при восстановлении «железного коня» будет поиск запчастей. Он затруднен из-за отсутствия свободного доступа к полноценным каталогам. Даже если модель машины уже давно присутствует на авторынке, все равно потребуется обратиться к дилерам.

Кроме того, обслуживание автомобилей китайского производства становится в России все проблематичнее. Это касается марок, которые ввозят параллельным импортом. В официальных салонах невозможно провести диагностику таким автомобилям — оборудование их попросту не видит. Это связано с тем, что производитель дает гарантии только на те машины, которые были куплены у официального дилера. Владельцы вынуждены обращаться в независимые станции техобслуживания.