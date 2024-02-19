Чего опасаться владельцам китайских авто: эксперты назвали главный минус

Также угонщики могут легко найти в интернете электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Чтобы это сделать, нужен лишь VIN-код автомобиля. Кроме того, двери китайских машин довольно просто взломать и механически, для этого потребуется отмычка. Отключить клаксон также не составит труда, отмечают эксперты. Так как до троса капота можно добраться без труда, злоумышленники и его вскроют без особых усилий.