В Приморье Лазовский перевал и подъезд к Преображению перекрыты из-за непогоды

В связи со сложными погодными условиями и повышенным риском происшествий, движение для грузовых транспортных средств временно приостановлено на Лазовском перевале и на подъезде к Преображению, сообщает ИА PrimaMedia.
Это решение принято с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.
Добавим, сегодня, 19 февраля, в крае — гололедные явления, на дорогах гололедица, в отдельных районах метель. Кроме того, 20 февраля в Приморье вновь серьезно похолодает.
Напомним, во Владивостоке в связи с непогодой условиями горожанам рекомендовали не выезжать на дороги города.