Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Приморье Лазовский перевал и подъезд к Преображению перекрыты из-за непогоды

Циклон продолжает наступать на край.
Источник: PrimaMedia.ru

В связи со сложными погодными условиями и повышенным риском происшествий, движение для грузовых транспортных средств временно приостановлено на Лазовском перевале и на подъезде к Преображению, сообщает ИА PrimaMedia.

Это решение принято с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.

Добавим, сегодня, 19 февраля, в крае — гололедные явления, на дорогах гололедица, в отдельных районах метель. Кроме того, 20 февраля в Приморье вновь серьезно похолодает.

Напомним, во Владивостоке в связи с непогодой условиями горожанам рекомендовали не выезжать на дороги города.