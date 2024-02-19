С семейным неблагополучием борются чиновники в Хабаровском крае

Подобная работа идет в 12 регионах страны. В программу войдет целевое обучение для школьных психологов, курсы для родителей, контроль за семьями в зоне риска.
В рамках программы своим опытом смогли поделиться специалисты Бурятии и Хабаровского края. Речь в данном случае велась о работе с детьми-сиротами.
В Хабаровском крае есть приют «Притяжение», где любой воспитанник детского дома может найти себе друзей и получить специалистов, таких как: психологи и юристы. Основная задача программы, это сокращение числа детей-сирот.
— Я считаю, что дети должны воспитываться в семьях, в дальнейшем это напрямую влияет на психоэмоциональное здоровье ребенка. По поручению губернатора ведется работа по стимулированию замещающих семей. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств для финансовых выплат. За последние три года почти две тысячи детей были устроены в замещающие семьи. Также ежегодно снижается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
По итогам семинара будет создана «дорожная карта» по профилактике кризисных ситуаций у детей до 18 лет.