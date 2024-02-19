Три ведомственных дома на севере столицы капитально отремонтировали

На углу Беговой улицы и Ленинградского проспекта в 1978 году появилось удивительное строение, у которого по задумке архитектора отсутствуют нижние этажи, — дом на ножках. Это 13-этажное здание построили по проекту группы архитекторов во главе с Андреем Меерсоном в стиле брутализм. У фасадов здания сложная пластика — панели стен состыкованы внахлест. Дом словно оторван от земли — его держат 40 бетонных опор. Отсюда и одно из множества его прозвищ — дом-сороконожка. Со стороны главного фасада имеется три выступающих объема — приставные башни незадымляемых лестничных клеток, соединенные площадками с основной частью здания. На наружных стенах расположены вертикальные ряды балконов с массивными кронштейнами и ограждениями со встроенными в них цветочницами. По задумке архитектора, этот дом должен был стать цветущим, и каждый житель мог привнести свой вклад в его озеленение. А еще это здание — одно из первых в СССР, при создании которого применили монолитный железобетон.