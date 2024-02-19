Три ведомственных дома на севере столицы капитально отремонтировали

В 2023 году на Ленинградском проспекте отремонтировали здания, новоселами которых в свое время стали сотрудники трех разных ведомств. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
Шедевр неоклассицизма
В рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома 65 на Ленинградском проспекте. Этот семиэтажный жилой дом построили в 1935 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Здание обладает оригинальным портретом, который запоминается с первого взгляда. Пять нижних этажей уличного фасада покрыты рустованной штукатуркой и отделены от верхней части карнизом. Привлекают внимание нарядные портики на уровне шестого этажа, декорированные вазонами, пилястрами с каннелюрами, картушем со звездой и розетками. Парадный фасад украшают ризалиты, балюстрада и пилястры. По периметру наружных стен здания идет венчающий карниз с дентикулами — рядом небольших прямоугольных выступов, расположенных в виде орнамента.
Как рассказывают старожилы, первыми новоселами здесь стали сотрудники Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Одним из жителей дома был заслуженный работник культуры РСФСР начальник цеха звукозаписи Всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия» Алексей Аршинов. Он принимал непосредственное участие во внедрении первых в СССР долгоиграющих пластинок.
Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок фасад здания. Кроме того, отремонтировали подвал и заменили магистрали коммуникаций. Большое внимание уделили возвращению первоначального облика дома. На первом этапе расчистили плоскости, затем отремонтировали штукатурный слой, применив известково-цементный раствор и штукатурную сетку, и восстановили кирпичную кладку. Места намокания обработали антисептическими и укрепляющими составами. Декоративные элементы, расположенные на фасаде, также бережно восстановили и окрасили, сохранив историческое колористическое решение. После этого на все наружные стены здания нанесли новый слой краски. Для того чтобы максимально приблизить цвет к оригиналу, для нижних этажей выбрали оттенок «светло-коричневая тыква», для верхних — чуть светлее, «бежевый натуральный рис».
Отремонтировали и балконы, восстановив балясины ограждений, плиты и напольное покрытие. Помимо этого специалисты обустроили цоколь и навесили новые трубы наружного водостока. Завершающим шагом стала замена входных дверей и установка современных оконных блоков в местах общего пользования.
Этот семиэтажный жилой дом построили в 1935 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Здание обладает оригинальным портретом, который запоминается с первого взгляда. Пять нижних этажей уличного фасада покрыты рустованной штукатуркой и отделены от верхней части карнизом. Привлекают внимание нарядные портики на уровне шестого этажа, декорированные вазонами, пилястрами с каннелюрами, картушем со звездой и розетками. Парадный фасад украшают ризалиты, балюстрада и пилястры. По периметру наружных стен здания идет венчающий карниз с дентикулами — рядом небольших прямоугольных выступов, расположенных в виде орнамента.
Дом цвета пшеницы
Дом 13, строение 1а на Ленинградском проспекте также капитально отремонтировали. Здание возвели в 1949 году по индивидуальному проекту. В нем семь этажей. Рустованными пилястрами выделены два нижних. Пространство между их окнами украшают гирлянды. Окна третьего и четвертого этажей обрамляют наличники, а на уровне пятого — прямые сандрики с консолями. Парадный фасад украшают и балконы с балюстрадами. По периметру здания тянется венчающий карниз с дентикулами и иониками — декоративными элементами округлой формы.
Изначально дом возводили для сотрудников «Мосфильма». Однако к окончанию строительства квартиры распределили между работниками кондитерской фабрики «Большевик», которая находилась по соседству.
В 2023 году по программе капремонта привели в порядок наружные стены и заменили внутренние инженерные системы. Для того чтобы сохранить все детали исторического фасада, разработали индивидуальный проект и подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Обновление здания началось с расчистки наружных стен от накопившихся загрязнений и отбивки отслаивающихся частей покрытия. Затем специалисты обработали места намокания антигрибковым составом, отремонтировали гладкий и рустованный штукатурные слои фасадов.
Кроме того, восстановили архитектурные элементы и лепной декор, после чего на фасадные плоскости нанесли краску, сохранив историческую палитру здания. Стены и декор окрасили в цвета «светло-желтая пшеница», «темный блонд» и «скорлупа грецкого ореха». Отремонтировали входные группы и откосы, затем привели в порядок балконы, оштукатурили цоколь и навесили новые водосточные трубы.
Дом-сороконожка
На углу Беговой улицы и Ленинградского проспекта в 1978 году появилось удивительное строение, у которого по задумке архитектора отсутствуют нижние этажи, — дом на ножках. Это 13-этажное здание построили по проекту группы архитекторов во главе с Андреем Меерсоном в стиле брутализм. У фасадов здания сложная пластика — панели стен состыкованы внахлест. Дом словно оторван от земли — его держат 40 бетонных опор. Отсюда и одно из множества его прозвищ — дом-сороконожка. Со стороны главного фасада имеется три выступающих объема — приставные башни незадымляемых лестничных клеток, соединенные площадками с основной частью здания. На наружных стенах расположены вертикальные ряды балконов с массивными кронштейнами и ограждениями со встроенными в них цветочницами. По задумке архитектора, этот дом должен был стать цветущим, и каждый житель мог привнести свой вклад в его озеленение. А еще это здание — одно из первых в СССР, при создании которого применили монолитный железобетон.
Здание задумывалось как гостиница для участников летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Однако в итоге квартиры здесь получили работники завода «Знамя труда», выпускавшего самолеты Ил, и у строения появилось еще одно название — дом авиаторов.
По программе капремонта специалисты привели в порядок фасад и обновили ряд внутренних инженерных систем. Специально подготовленный проект учитывал все нюансы и конструктивные особенности этого нестандартного жилого дома.
При выполнении высотных работ использовали электролюльки. Это позволило специалистам провести весь комплекс необходимых мероприятий: промывку фасадных плоскостей, расчистку межпанельных швов от старого заполнения, а также последующую их обработку современными герметиками и теплоизолирующими материалами. В местах намокания нанесли антигрибковую защиту, восстановили утраченные сегменты облицовки фасада. После подготовки и восстановления конструктива поверхности для защиты от влаги покрыли силиконовой эмульсией.
В доме заменили входные двери и обновили напольное покрытие переходных балконов. Также привели в порядок массивные железобетонные опоры из грубого бетона и стены вынесенных за пределы здания лестничных шахт. Кроме того, здесь заменили магистрали холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения. В плане коммуникаций этот дом тоже уникален: в отличие от других зданий, в которых трубы обычно проложены в подвальных помещениях, в нем они идут по низу строения, на уровне третьего этажа.
В столичную программу капитального ремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них планируют обновить более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменить свыше 115 тысяч лифтов.