В Хабаровском крае чистят региональные дороги

В связи с обильными снегопадами были введены временные ограничения для движения пассажирских автобусов. Запрет действует на федеральной автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на участке от 69 км до Комсомольска-на-Амуре, на участке Лидога — Ванино, на участке от 14 до 240 км автодороги Хабаровск — Владивосток и на автодороге «Амур» между Хабаровском и Облучьем.