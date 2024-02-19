В Хабаровском крае чистят региональные дороги

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в них задействовано 47 единиц техники: автогрейдеры, тракторы, комбинированные дорожные машины.
Дорожники чистят трассы, остановки общественного транспорта, распределяют противогололедные материалы, устраняют наледи. В минтрансе края отметили, что проезд автотранспорта по межмуниципальным автодорогам полностью обеспечен.
В связи с обильными снегопадами были введены временные ограничения для движения пассажирских автобусов. Запрет действует на федеральной автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на участке от 69 км до Комсомольска-на-Амуре, на участке Лидога — Ванино, на участке от 14 до 240 км автодороги Хабаровск — Владивосток и на автодороге «Амур» между Хабаровском и Облучьем.
Согласно последним данным, снег идет в Комсомольском, Нанайском, имени Лазо, Полины Осипенко, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах.