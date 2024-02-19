Жители Владивостока обеспокоены стекающими в бухту Федорова нечистотами

Ситуация осложняется и тем, что в ближайшее время дальневосточная столица готовится принять международные подлёдные игры (12+), запланированные на территории «7 футов» с 23 по 25 февраля. Ожидается приезд во Владивосток дайверов не только из России, но и из Китая, Кувейта, Арабских Эмиратов и Малайзии. И если бы не майны во льду, кторые для погружения подготовили организаторы мероприятия, возможно проблемы со стекающими в воду бухты нечистотами так и остались бы незамечены.