Жители Владивостока обеспокоены стекающими в бухту Федорова нечистотами

Странный коричневый оттенок воды в бухте Фёдорова, неподалёку от яхт-клуба «7 футов», привлек внимание неравнодушных жителей Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. По словам автора ролика, зловонные воды выходят из неизвестной трубы.
Коричнево-желтый цвет воды с непонятными предметами в воде привёл жителей в замешательство. По словам очевидцев, загрязнения, появившиеся на территории, по всей видимости, исходят из близлежащей трубы. Кому она принадлежит — пока что неизвестно. В пресс-службе «Примводоканала» корр. ИА PrimaMedia сообщили, что к ним отношения эта труба не имеет.
«Специалисты Горканализации проверили все линии, засоров не нашли. На видео — труба ливневой канализации, она не на балансе “Примводоканала”», — уточнили в ведомстве.
Ситуация осложняется и тем, что в ближайшее время дальневосточная столица готовится принять международные подлёдные игры (12+), запланированные на территории «7 футов» с 23 по 25 февраля. Ожидается приезд во Владивосток дайверов не только из России, но и из Китая, Кувейта, Арабских Эмиратов и Малайзии. И если бы не майны во льду, кторые для погружения подготовили организаторы мероприятия, возможно проблемы со стекающими в воду бухты нечистотами так и остались бы незамечены.
Редакция ИА PrimaMedia также обратилась за комментарием и в пресс-службе администрации Владивостока.