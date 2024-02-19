В аэропорту Красноярска массово отменяют и задерживают рейсы

Это следует из данных онлайн-табло. Как минимум четыре рейса задержаны, еще несколько отменены.
По данным на 11:00 задерживаются рейсы в Байкит, Москву, Северо-Енисейск и Норильск. Также в столицу и северный город отменено по одному рейсу. Не улетит самолет и в Новый Уренгой. В самом аэропорту ситуацию пока не комментировали, но в Роспотребнадзоре заявили, рейсы отменяют и задерживают из-за неблагоприятных метеоусловий.
В ведомстве напомнили пассажирам об их правах. Так, авиакомпания обязана организовать хранение багажа, предоставить комнату матери и ребенка. Если вылет задерживается больше чем на 2 часа, пассажирам должны предоставить прохладительные напитки. Если на 4, то горячее питание. Если больше чем на 6 ночью и на 8 днем, то авиакомпания должна предоставить гостницу.