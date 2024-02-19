В аэропорту Красноярска массово отменяют и задерживают рейсы

В ведомстве напомнили пассажирам об их правах. Так, авиакомпания обязана организовать хранение багажа, предоставить комнату матери и ребенка. Если вылет задерживается больше чем на 2 часа, пассажирам должны предоставить прохладительные напитки. Если на 4, то горячее питание. Если больше чем на 6 ночью и на 8 днем, то авиакомпания должна предоставить гостницу.