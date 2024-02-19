В археологический музей КемГУ передали каменный котёл, которому 2 тыс. лет

В фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ передали древний каменный котёл возрастом более двух тысяч лет. Это единственный экземпляр, изготовленный из такого материала.
Находку случайно обнаружил выпускник юридического института Семён Сычев в районе слияния горных рек Чуи и Катуни в республике Алтай. Молодой человек отдыхал с родителями и увидел из слоя песка часть светло-зелёного камня. Он расчистил песок и достал целый сосуд с ручкой на поддоне.
В ходе анализа породы учёные выяснили, что материалом сосуда является карбонатизированный слюдисто-хлоритовый сланец, которого много на Алтае. Исследование находки продолжается.
Археологические раскопки ведут и в самом Кузбассе. Доктор культурологии, профессор Анатолий Кулемзин рассказал «АиФ в Кузбассе», почему нельзя перекапывать бульдозерами Шестаково и обшивать сайдингом деревянный Мариинск.