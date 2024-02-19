На праздник в Сибирский кадетский корпус пришли 7 000 омичей

«Постарались уместить в программе самые интересные зимние активности: можно было поиграть в кёрлинг и волейбол на снегу, покататься на новом катке и на упряжках с собаками и оленями, посмотреть на крутые трюки сноубордистов, поболеть за команды в турнире по хоккею на валенках», — рассказал Иван Колесник в своём телеграм-канале.