На праздник в Сибирский кадетский корпус пришли 7 000 омичей

В воскресенье, 18 февраля, на территории старого кадетского корпуса на Ленина состоялся День зимних видов спорта. Несмотря на холодную погоду, мероприятие посетили семь тысяч местных жителей. По словам Ивана Колесника, министра спорта и физической культуры, праздник получился ярким.
«Постарались уместить в программе самые интересные зимние активности: можно было поиграть в кёрлинг и волейбол на снегу, покататься на новом катке и на упряжках с собаками и оленями, посмотреть на крутые трюки сноубордистов, поболеть за команды в турнире по хоккею на валенках», — рассказал Иван Колесник в своём телеграм-канале.
Министр также сообщил, что организацию мероприятия высоко оценил Герой СССР Николай Васильевич Кравченко. Он был начальником Омского кадетского военного корпуса.