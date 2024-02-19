Когда в Волгограде планируют открыть новый лицей аграрного направления?

Этот лицей — часть новой программы подготовки кадров, которая разработана профильными структурами области — облкомсельхозом и комитетом по образованию и молодёжной политике. Пункты программы пока не озвучивают, так как она находится в процессе обсуждения, в том числе её представят для дополнений и замечаний в районах области.