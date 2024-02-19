Когда в Волгограде планируют открыть новый лицей аграрного направления?

Аграрный лицей планируют открыть уже в 2024 году. Об этом рассказал ректор Волгоградского государственного аграрного университета Виталий Цепляев на форуме «ВолгоградАгро» 8 февраля. Он сообщил, что новое учебное заведение откроют на базе ВолГАУ.
— Лицей будет называться «Агролидер», целью его станет подготовка высококвалифицированных кадров по современным специальностям в области сельского хозяйства, — сообщил ректор ВолГАУ. — При этом лицей будет интернатного типа, там мы хотим добиться полного погружения в профессию. Предназначено учебное заведение для школьников 10−11-х классов.
Этот лицей — часть новой программы подготовки кадров, которая разработана профильными структурами области — облкомсельхозом и комитетом по образованию и молодёжной политике. Пункты программы пока не озвучивают, так как она находится в процессе обсуждения, в том числе её представят для дополнений и замечаний в районах области.
По словам вице-губернатора Василия Иванова, при создании новой модели подготовки кадров учли лучший опыт прошлого и добавили современных идей. Суть в том, чтобы начать готовить кадры для аграриев даже не со школы, а с дошкольного возраста. Лицей «Агролидер» станет частью новой системы.