Собянин рассказал о планах по развитию транспорта Москвы до 2030 года

«Планы на будущее — огромные по всем направлениям. Еще больше вырастет сеть рельсового каркаса, а Москва примет самое активное участие в работе над крупными инфраструктурными проектами федерального значения — такими, как Высокоскоростная магистраль и развитие Центрального транспортного узла. Важнее всего для нас — постоянно повышать комфорт пассажиров. Поэтому продолжим обновлять подвижной состав и создавать Московские городские вокзалы, чтобы пассажиры всего за несколько минут с комфортом смогли пересаживаться между разными видами транспорта. Будет повышена пешеходная доступность новых кварталов, чтобы создать быстрые маршруты напрямую к станциям от жилых комплексов. Больше будем использовать современные технологии, в том числе для развития беспилотного трамвая. Москвичи всегда открыты трендам и охотно пользуются технологичными новинками, поэтому будет и дальше развиваться оплата по биометрии во всех видах транспорта», — написал Сергей Собянин.