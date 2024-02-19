Собянин рассказал о планах по развитию транспорта Москвы до 2030 года

«Наша цель — сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития лучшего города Земли», — подчеркнул мэр.
По словам Сергея Собянина, в 2010 году целью было предотвращение транспортного коллапса и максимально быстрое решение накопившихся проблем.
«Действовать мы стали сразу по всем направлениям одновременно. За основу взяли развитие рельсового транспорта: метро и интеграцию железных дорог в городскую инфраструктуру. Параллельно шла расшивка узких мест на дорогах и строительство новой дорожной сети», — уточнил мэр.
«Запущены новые виды транспорта Москвы — такие как регулярные электрические суда, каршеринг, велопрокат и прокат самокатов. Протяженность пешеходных зон увеличилась в сотни раз, появились современные цифровые сервисы и мобильные приложения, новые способы оплаты проезда. Москве удалось сделать городской транспорт предсказуемым, доступным, комфортным и безопасным. Ему стали доверять москвичи», — отметил Сергей Собянин.
«Вместо бумажных билетов и хронических очередей — карта “Тройка”, оплата по биометрии, мобильные приложения “Московский транспорт”, “Метро Москвы” и “Парковки России”, Wi-Fi, USB-зарядки и множество умных сервисов, помогающих пассажирам», — отметил мэр.
С 2010 года дороги Москвы стали самыми безопасными в России и одними из самых безопасных в мире, было сохранено более 2,5 тыс. жизней. Также в Москве работает лучшая в России система оплаты парковок, создан самый современный в Европе ситуационный центр Центра организации дорожного движения. В столице сформирован самый молодой парк наземного городского транспорта в Европе, пассажиров перевозят современные и комфортные автобусы, трамваи и электробусы. Решена проблема маршруток: перевозчики заключили с городом контракты и работают по единым стандартам обслуживания.
«Сегодня нас 13 млн человек, к 2030 году по прогнозам будет приблизительно 14 млн. Добавим к этому 9 млн жителей Подмосковья. Итого — всего через шесть-семь лет в Московской агломерации будет проживать примерно 23 млн человек. Рост населения — это необходимое условие для развития, но вместе с ростом населения будет увеличиваться и нагрузка на транспортную систему», — указал Сергей Собянин.
По его словам, современная градостроительная политика помогает снизить маятниковую миграцию, однако развитие транспорта должно опережать рост населения и экономики.
«Планы на будущее — огромные по всем направлениям. Еще больше вырастет сеть рельсового каркаса, а Москва примет самое активное участие в работе над крупными инфраструктурными проектами федерального значения — такими, как Высокоскоростная магистраль и развитие Центрального транспортного узла. Важнее всего для нас — постоянно повышать комфорт пассажиров. Поэтому продолжим обновлять подвижной состав и создавать Московские городские вокзалы, чтобы пассажиры всего за несколько минут с комфортом смогли пересаживаться между разными видами транспорта. Будет повышена пешеходная доступность новых кварталов, чтобы создать быстрые маршруты напрямую к станциям от жилых комплексов. Больше будем использовать современные технологии, в том числе для развития беспилотного трамвая. Москвичи всегда открыты трендам и охотно пользуются технологичными новинками, поэтому будет и дальше развиваться оплата по биометрии во всех видах транспорта», — написал Сергей Собянин.
Также планируется активнее внедрять искусственный интеллект для управления Интеллектуальной транспортной системой и тарифами на парковки. Сервисы Московского транспорта будут доступны во всех экосистемах ведущих компаний, а большую часть транспортного парка Москвы составят современные электрические модели российского производства, от машин такси до пригородных поездов.
«При разработке программы развития транспортного комплекса мы опирались на мнение москвичей. Более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет. Жители Москвы очень довольны улучшениями. Они особенно отмечают развитие метро и появление новых видов транспорта — электробусов, МЦД и МЦК. Что касается идей о будущем, то жители Москвы считают, что оно за электротранспортом, а из новых видов транспорта может появиться беспилотный. Если говорить об инновационных технологиях, то, по мнению москвичей, будут активно развиваться биометрия и другие способы бесконтактной оплаты, а безопасность пассажиров будет обеспечиваться преимущественно за счет видеонаблюдения», — указал мэр.
Сергей Собянин сообщил, что в 2024 — 2030 годах речь пойдет о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область и близлежащие регионы), а также о создании сети высокоскоростных магистралей. Так, до 2030 года в городе будут открыты три новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и девять новых и реконструированных станций МЦД.
В тарифную систему московского транспорта будут включены 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. К 2030 году тактовое движение поездов будет организовано на всем Центральном транспортном узле. Поезда, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, будут ходить в шесть раз чаще. 125 станций МЦД и МЦК будут реконструированы и модернизированы, то позволит им соответствовать стандарту Московского городского вокзала.
«Совместно с правительством России, ОАО “РЖД”, Сбером и администрациями соответствующих регионов планируем реализовать проект ВСМ-1 “Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург”, что позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Результатом реализации этой программы будет новая транспортная реальность для 31 млн человек — жителей Москвы и всей Центральной России, 8,8 млн человек — жителей Северо-Западного транспортного узла, а также максимально тесная интеграция Москвы и Санкт-Петербурга, двух крупнейших городов нашей страны», — заключил Сергей Собянин.