Из красноярского аэропорта отменены или задержаны несколько вылетов

В красноярском аэропорту задержаны или отменены несколько рейсов. Пассажиры не могут улететь в Москву, Норильск, Северо-Енисейск, Владивосток, Байкит и Новый Уренгой.
На данный момент, судя по данным онлайн-табло, задержаны два рейса в Норильск, и один — в Северо-Енисейск. Также отменены рейсы в северную столицу края, Новый Уренгой и в Москву с прибытием в аэропорт Домодедово.
В аэропорту поясняют, что проблемы с рейсами возникли по разным причинам.
Так, задержаны 3 рейса на вылет по метеоусловиям:
- Северо-Енисейск,
- Норильск,
- Байкит.
Рейс в Москву пока не состоялся из-за позднего прибытия воздушного судна.
По внутренним причинам авиакомпании задержаны на прилет:
- Пхукет,
- Ош,
- Благовещенск,
- Новый Уренгой.