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Из красноярского аэропорта отменены или задержаны несколько вылетов

Пассажиры не могут улететь в Москву, Норильск, Северо-Енисейск и Новый Уренгой.
Источник: Наш Красноярский край

В красноярском аэропорту задержаны или отменены несколько рейсов. Пассажиры не могут улететь в Москву, Норильск, Северо-Енисейск, Владивосток, Байкит и Новый Уренгой.

На данный момент, судя по данным онлайн-табло, задержаны два рейса в Норильск, и один — в Северо-Енисейск. Также отменены рейсы в северную столицу края, Новый Уренгой и в Москву с прибытием в аэропорт Домодедово.

В аэропорту поясняют, что проблемы с рейсами возникли по разным причинам.

Так, задержаны 3 рейса на вылет по метеоусловиям:

  • Северо-Енисейск,
  • Норильск,
  • Байкит.

Рейс в Москву пока не состоялся из-за позднего прибытия воздушного судна.

По внутренним причинам авиакомпании задержаны на прилет:

  • Пхукет,
  • Ош,
  • Благовещенск,
  • Новый Уренгой.