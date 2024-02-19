Мэр Иркутска выступил с докладом об увековечивании памяти воинов

С докладом выступил мэр Иркутска Руслан Болотов, он поделился опытом муниципалитета по вопросу увековечивания памяти погибших воинов.
Мэр напомнил, что в 2022 году в Иркутске установили стелу «Город трудовой доблести». На ней девять бронзовых панно — изображения с реальных фотографий предприятий и людей, ковавших Победу в тылу. В прошлом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, проведена реконструкция Русско-амурского мемориального комплекса. Среди выполненных работ — реставрация стелы в честь воинов, умерших от ран в госпиталях Иркутска в 1941—1945 годах, а также восстановление воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. В ходе предстоящего рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2025 году горожанам предложат на выбор два пространства — территорию возле танка «Иркутский комсомолец» и площадь Декабристов. В текущем году будет отремонтирована площадь Конституции.
«Задача — объединить все знаковые объекты, расположенные в этом месте, создать единую смысловую и пространственную концепцию. На площади Декабристов планируем сделать “Аллею памяти и славы”, дополнив существующий мемориал, посвященный иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. По проекту рядом с обелиском предлагается разместить скульптурную группу, отражающую образы воинов трех поколений. Самый старший — воин-афганец, второй по возрасту — участник событий на Северном Кавказе, самый молодой — участник военных операций в Сирии и СВО», — отметил Руслан Болотов.
Инициаторами размещения мемориала «Аллея памяти и славы» являются председатель Иркутской областной организации «Союз десантников России» Вячеслав Лесин и председатель Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана Александр Лобанов. К работе над созданием комплекса подключились матери иркутян, погибших в ходе спецоперации, Ольга Дьяконова и Наталия Кожокарь.
Также на заседании Регсовета обсудили вопрос содержания захоронений участников специальной военной операции. Руслан Болотов рассказал, что на территории Александровского кладбища Иркутска создана Аллея Памяти. Надгробия оформляются в едином стиле. Игорь Кобзев предложил проработать вопрос формирования требований к созданию таких мест и их содержанию.
«Безусловно, родственники сами выбирают, где предать земле своих близких. Но они должны знать, что имеется возможность хоронить воинов на аллеях памяти. В этих местах обязательна высадка деревьев, содержание территорий в надлежащем состоянии. Такие стандарты должны быть во всех муниципальных образованиях», — отметил губернатор.
«Региональный совет — это всегда возможность обсудить сложные и актуальные задачи, которые стоят перед главами муниципалитетов. Прямой открытый диалог позволяет вырабатывать оптимальные решения, — подчеркнул Руслан Болотов. — Поддержка главы региона Игоря Кобзева в вопросах сохранения памяти о наших воинах, истории имеет системный характер. Каждый мэр должен это понимать и создавать условия на своей территории».
В заседании Регионального совета приняли участие главы 42 муниципальных образований Иркутской области, члены правительства региона, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, Главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, сенатор Российской Федерации Сергей Брилка, депутаты Законодательного собрания региона.
В повестке также были вопросы об итогах деятельности штаба по капитальным вложениям в 2023 году и планах на этот год. Участники заседания обсудили стратегию развития системы среднего профессионального образования в Иркутской области до 2030 года и промежуточные итоги реализации мусорной реформы.