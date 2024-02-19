Мэр Иркутска выступил с докладом об увековечивании памяти воинов

Мэр напомнил, что в 2022 году в Иркутске установили стелу «Город трудовой доблести». На ней девять бронзовых панно — изображения с реальных фотографий предприятий и людей, ковавших Победу в тылу. В прошлом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, проведена реконструкция Русско-амурского мемориального комплекса. Среди выполненных работ — реставрация стелы в честь воинов, умерших от ран в госпиталях Иркутска в 1941—1945 годах, а также восстановление воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. В ходе предстоящего рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2025 году горожанам предложат на выбор два пространства — территорию возле танка «Иркутский комсомолец» и площадь Декабристов. В текущем году будет отремонтирована площадь Конституции.