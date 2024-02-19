Иркутская область помогает ЛНР восстановить электросети

— Группа специалистов, включая электромонтера по обслуживанию распределительных сетей и двух электромонтеров по ремонту и установке кабельных линий, выполняет плановые и аварийно-восстановительные работы на сетях. Они отвечают на заявки жителей о отключении электроэнергии и оказывают помощь в восстановлении коммунальной и транспортной инфраструктуры города, — говорят в правительстве региона.