Иркутская область помогает ЛНР восстановить электросети

Экстренная бригада областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей “Облкоммунэнерго” действует в городе Кировске Луганской Народной Республики.
— Группа специалистов, включая электромонтера по обслуживанию распределительных сетей и двух электромонтеров по ремонту и установке кабельных линий, выполняет плановые и аварийно-восстановительные работы на сетях. Они отвечают на заявки жителей о отключении электроэнергии и оказывают помощь в восстановлении коммунальной и транспортной инфраструктуры города, — говорят в правительстве региона.
Важную роль играют оперативно-выездные бригады, которые быстро реагируют на технические сбои и обеспечивают поддержку жителям в трудных ситуациях. Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области подчеркнул значимость участия предприятий в решении проблем новых территорий, таких как город Кировск, и выразил благодарность за помощь и содействие в восстановлении социальных объектов.