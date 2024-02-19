Самарский боец передал в храм старинную библию, найденную в зоне СВО

Самарский журналист и блогер Илья Круговой рассказал о старинной Библии, которую бойцы прошлым летом нашли на руинах одного из домов в Лисичанске. Старинный манускрипт обнаружили солдаты его 85 й ОМСБр при разборе завалов.
Библию бережно извлекли, очистили от грязи и пыли и решили сохранить. Накануне журналист написал в своем телеграмм-канале о дальнейшей судьбе фолианта.
— Сегодня узнал, что книгу передали в один из Храмов Самарской области отцу-настоятелю нашего бойца, который и нашел Библию, — написал Илья Круговой 18 февраля 2024 года.
Известно, что сейчас журналист служит рядовым ВС РФ по специальности «стрелок». В зону СВО он отправился добровольцем. По словам военнослужащих, найденной книге более ста лет. Она написана в русской дореформенной орфографии, на которой писали книги до 1918 года. Издана она была также до революции.
— Когда нашли Библию, то поняли, что, если мы ее не спасем, то скорее всего она будет валяться на улице. Либо ее растащат собаки, либо сожгут, либо сгниет. Поэтому решили сохранить. Нам, как славянам и православным, было очень жалко бросить эту вещь, — сообщил военнослужащий.
Книга неплохо сохранилась. А на последнем листе есть надпись от руки, которая гласит, что купили ее в 1985 году в Черниговской области «за сто карбованцев». Так называлась банкнота образца 1917 года, выпущенная в обращение в 1918 году.