Самарский боец передал в храм старинную библию, найденную в зоне СВО

— Когда нашли Библию, то поняли, что, если мы ее не спасем, то скорее всего она будет валяться на улице. Либо ее растащат собаки, либо сожгут, либо сгниет. Поэтому решили сохранить. Нам, как славянам и православным, было очень жалко бросить эту вещь, — сообщил военнослужащий.