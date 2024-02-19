Боец СВО вернулся в Хабаровский край со спасённой на Донбассе кошкой

— На СВО без животных никуда, особенно без кошек. Их там много и бойцы часто забирают их к себе во временные дома, чтобы мышей ловили. Вот одну такую приютили и мы, а потом оказалось, что она беременная. Котят было много, все сильные, крепкие. А моя была самая слабенькая, ее даже мать не принимала толком. Я понял, что ей точно не выжить в одиночку. Ну, тронула она сердце солдата, — рассказывает боец СВО Александр.



Верному другу боевых товарищей дали имя Нельсон. Тогда еще ни Александр, ни сослуживцы не знали, что Нельсон — кошка. Уезжая в отпуск, Александр не смог расстаться с пострадавшим в боевых действиях питомцем. Пушистый друг проделал длинный путь, чтобы обрести новый дом, где спокойно и тихо. Чтобы привезти его на Дальний Восток Александру пришлось купить зверьку отдельный билет на самолёт и специальное место в купе, чтобы всегда был с ним рядом.