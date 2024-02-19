19 февраля в Хабаровский край пришел снежный циклон, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Дороги города с утра были скованны 9 балльными пробками, выросли цены на такси в два раза.
Напомним, из-за выпавшего снега в регионе перекрыли трассы для пассажирского транспорта. Так, с утра были закрыты участки федеральных дорог А-370 Хабаровск — Владивосток (12 — 240 км) и Р-297 «Амур» между населенными пунктами Хабаровск и Облучье. А также с 11 часов ограничили движение на участке дороги А-376 «Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре» км 34 — 69.
Как сообщают в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», непогода сохранится до вечера 19 февраля.
20 февраля небольшой снег пройдет на востоке края. С 21 по 25 февраля в регионе осадков не ожидается. 20 и 21 февраля ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до −20 −27 градусов, местами до −30. Днем воздух прогреется до −12 −19градусов, к концу недели потеплеет до −8 −15градусов.