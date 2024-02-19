В Хабаровский край пришел снежный циклон

20 февраля небольшой снег пройдет на востоке края. С 21 по 25 февраля в регионе осадков не ожидается. 20 и 21 февраля ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до −20 −27 градусов, местами до −30. Днем воздух прогреется до −12 −19градусов, к концу недели потеплеет до −8 −15градусов.