В Иркутской области проходит международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада»

В 2024 году он проводится в 21-й раз при поддержке Правительства Иркутской области и активном содействии Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма.
«Зимниада» — это целый календарь из более 10 ярких событий, организуемых крупными спортивными федерациями и общественными объединениями с целью популяризации здорового образа жизни и зимнего туризма в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Зимниада» уже давно является брендом Иркутской области и Байкала. На фестиваль приезжают гости из разных уголков России, а на международные конкурсы и соревнования — из-за рубежа. Зимний туризм на Байкале развивается, раскрывает свой потенциал, с каждым годом привлекает в Иркутскую область все большее число любителей путешествий", — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
В феврале-марте в поселке Большое Голоустное запланированы тренировки и соревнования по ледовому гольфу. С 22 февраля по 2 марта в Иркутске у ледокола «Ангара» состоятся гонки на собачьих упряжках.
Кроме того, 2 марта состоится Зимний фестиваль северной (скандинавской) ходьбы на Байкале «Ольхонский нордик». Со 2 по 3 марта пройдет V Юбилейный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала». Мероприятия запланированы в Иркутске, Слюдянке, поселках Листвянка и Танхой. Среди них открытые соревнования по лыжным гонкам и подледному лову, соревнования по футболу в валенках среди детских команд, представление зимних волшебников России и зарубежья, выступления творческих коллективов и Федерации фигурного катания на коньках «Байкальский меридиан», показ дизайнерской коллекции «Ангелы Байкала» и многое другое.
Ледовый переход по Ангаре «Ангарские бусы» протяженностью 15 км стартует 2 марта от лыжной базы Свирска до урочища Федяева.
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