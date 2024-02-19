В Иркутской области проходит международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада»

В 2024 году он проводится в 21-й раз при поддержке Правительства Иркутской области и активном содействии Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма.

«Зимниада» — это целый календарь из более 10 ярких событий, организуемых крупными спортивными федерациями и общественными объединениями с целью популяризации здорового образа жизни и зимнего туризма в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Зимниада» уже давно является брендом Иркутской области и Байкала. На фестиваль приезжают гости из разных уголков России, а на международные конкурсы и соревнования — из-за рубежа. Зимний туризм на Байкале развивается, раскрывает свой потенциал, с каждым годом привлекает в Иркутскую область все большее число любителей путешествий", — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

В рамках «Зимниады» уже состоялся экстремальный зимний ультрамарафон «Ледовый шторм» — 210 км по льду озера Байкал на коньках или велосипедах. Прошли соревнования по скоростному бегу на коньках по открытому льду Ангары в Свирске. В Листвянке в рамках фестиваля «Живи на Байкале» стартовал конкурс ледовых скульптур. В 2024 году мероприятие приобрело международный статус — в нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Китая, Монголии и Казахстана. Итоги конкурса ледовой скульптуры подведут 21 февраля. 23 февраля в Листвянке состоится официальное открытие фестиваля «Живи на Байкале», который продлится до 8 марта.