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В Иркутской области проходит международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада»

Иркутская область, НИА-Байкал — С 2002 года в Иркутской области с января по март проходит международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада».
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2024 году он проводится в 21-й раз при поддержке Правительства Иркутской области и активном содействии Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма.

«Зимниада» — это целый календарь из более 10 ярких событий, организуемых крупными спортивными федерациями и общественными объединениями с целью популяризации здорового образа жизни и зимнего туризма в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Зимниада» уже давно является брендом Иркутской области и Байкала. На фестиваль приезжают гости из разных уголков России, а на международные конкурсы и соревнования — из-за рубежа. Зимний туризм на Байкале развивается, раскрывает свой потенциал, с каждым годом привлекает в Иркутскую область все большее число любителей путешествий", — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

В рамках «Зимниады» уже состоялся экстремальный зимний ультрамарафон «Ледовый шторм» — 210 км по льду озера Байкал на коньках или велосипедах. Прошли соревнования по скоростному бегу на коньках по открытому льду Ангары в Свирске. В Листвянке в рамках фестиваля «Живи на Байкале» стартовал конкурс ледовых скульптур. В 2024 году мероприятие приобрело международный статус — в нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Китая, Монголии и Казахстана. Итоги конкурса ледовой скульптуры подведут 21 февраля. 23 февраля в Листвянке состоится официальное открытие фестиваля «Живи на Байкале», который продлится до 8 марта.

В феврале-марте в поселке Большое Голоустное запланированы тренировки и соревнования по ледовому гольфу. С 22 февраля по 2 марта в Иркутске у ледокола «Ангара» состоятся гонки на собачьих упряжках.

2—3 марта в поселке Сахюрта Ольхонского района Иркутской области планируется межрегиональное спортивное мероприятие «Открытый Байкальский Марафон на коньках — 2024». Трасса протяженностью от 5 до 25 км расположена на открытом льду озера Байкал.

Кроме того, 2 марта состоится Зимний фестиваль северной (скандинавской) ходьбы на Байкале «Ольхонский нордик». Со 2 по 3 марта пройдет V Юбилейный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала». Мероприятия запланированы в Иркутске, Слюдянке, поселках Листвянка и Танхой. Среди них открытые соревнования по лыжным гонкам и подледному лову, соревнования по футболу в валенках среди детских команд, представление зимних волшебников России и зарубежья, выступления творческих коллективов и Федерации фигурного катания на коньках «Байкальский меридиан», показ дизайнерской коллекции «Ангелы Байкала» и многое другое.

Ледовый переход по Ангаре «Ангарские бусы» протяженностью 15 км стартует 2 марта от лыжной базы Свирска до урочища Федяева. 9—10 марта и 16—17 марта на Аршане и в Ангасолке пройдут командные соревнования по альпинистскому восхождению.

Также 16—17 марта в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» отметят Масленицу. В программе народные игры и забавы, хороводы, выступления фольклорных коллективов, покорение масленичного столба.

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