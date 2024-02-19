Федеральные ТВ-каналы рассказали о коммунальной трагедии Байкальска

«Коммунальные аварии происходят постоянно. В 2023 году было зафиксировано почти 50 порывов. Мэр Василий Темгеневский, говорит, что сети изношены на 80−100%. Но именно городские власти пятнадцать лет назад сами отдала сети в руки частному предпринимателю, хотя в репортажах об этом не говорится», — написало после выхода сюжетов иркутское издание Глагол38.