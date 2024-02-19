Федеральные ТВ-каналы рассказали о коммунальной трагедии Байкальска

Напомним, около 15 лет назад коммунальные сети небольшого — всего 11 тысяч жителей — городка в Иркутской области были переданы в частные руки. Вкладываться в ремонт собственник не желает, а у властей не получается забрать изношенные коммуникации обратно.
«Коммунальные аварии происходят постоянно. В 2023 году было зафиксировано почти 50 порывов. Мэр Василий Темгеневский, говорит, что сети изношены на 80−100%. Но именно городские власти пятнадцать лет назад сами отдала сети в руки частному предпринимателю, хотя в репортажах об этом не говорится», — написало после выхода сюжетов иркутское издание Глагол38.
Съемочные группы федеральных каналов, работавшие в Байкальске, сделали акцент на конфликте между городской мэрией и собственником сетей Илгаром Салаевым, которого жители называют «коммунальным бароном».
Отмечается, что сейчас городские власти судятся с Салаевым для того, чтобы вернуть сети в муниципальную собственность. Очередное слушание запланировано на конец февраля.