40 детей с врождёнными деформациями лица прооперируют в Иркутске в июне

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе больницы, в Иркутск приедут хирурги и медсёстры из разных регионов страны, которые имеют большой опыт в лечении пациентов с рождёнными деформациями лица. Врачи же Ивано-Матрёнинской больницы примут участие в аналогичных акциях в других городах России и стран ближнего зарубежья.