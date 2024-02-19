40 детей с врождёнными деформациями лица прооперируют в Иркутске в июне

В этот раз планируют прооперировать 40 ребят со всего региона.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе больницы, в Иркутск приедут хирурги и медсёстры из разных регионов страны, которые имеют большой опыт в лечении пациентов с рождёнными деформациями лица. Врачи же Ивано-Матрёнинской больницы примут участие в аналогичных акциях в других городах России и стран ближнего зарубежья.
Для подготовки к акции в больнице проведут предварительные осмотры маленьких пациентов челюстно-лицевыми хирургами. Начнутся они с 26 февраля и продлятся до 29 апреля. С полным расписанием осмотров можно ознакомиться здесь.