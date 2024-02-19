В Приангарье стартует отбор участников на региональный этап чемпионата «Профессионалы»

«Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству создают возможности для развития кадрового потенциала нашей страны. Движение помогает наладить эффективное взаимодействие системы образования и промышленности России в целях подготовки высококвалифицированных специалистов. Региональные этапы чемпионатов особенно важны, так как они позволяют учесть и специфику субъектов, и требования к молодым специалистам у ведущих предприятий в регионах», — отметил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.