В Приангарье стартует отбор участников на региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Он продлится до 1 марта, и за это время в техникумах и колледжах определят представителей, которые выступят на региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.
«Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству создают возможности для развития кадрового потенциала нашей страны. Движение помогает наладить эффективное взаимодействие системы образования и промышленности России в целях подготовки высококвалифицированных специалистов. Региональные этапы чемпионатов особенно важны, так как они позволяют учесть и специфику субъектов, и требования к молодым специалистам у ведущих предприятий в регионах», — отметил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.
«В этом году мы ожидаем, что конкурсантами регионального этапа станут более 500 человек, которые продемонстрируют свои профессиональные навыки по 91 ключевым и инновационным направлениям», — отметил Максим Парфенов.
Глава регионального ведомства подчеркнул, что ряд площадок для соревнований разместят в базовых организациях кластеров федерального проекта (ФП) «Профессионалитет», созданных в Иркутской области в 2022—2023 годах и оснащенных современным оборудованием благодаря участию в этом проекте. Напомним, ФП «Профессионалитет» реализуется с 2022 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Победители регионального этапа представят регион на итоговых (межрегиональных) состязаниях, которые пройдут с мая по конец июля на территориях ряда регионов и на площадках ведущих предприятий страны, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.