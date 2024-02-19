В Кузбассе продлили режим «чёрного неба» до 23 февраля

По сообщению мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, в городе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий с 18 часов 19 февраля до 18 часов 23 февраля. Причиной стал антициклон, отсутствие ветров и осадков и низкие ночные температуры.
На те же дни режим НМУ продлили в Прокопьевске. В Кемерове режим «чёрного неба» действует до 18 часов 22 февраля. Замгубернатора Андрей Панов в своём телеграм-канале напоминал, что в такие дни загрязняющие вещества от промышленных предприятий, машин и пейе не рассеиваются, а «повисают» в воздухе.
«Во время действия режима НМУ каждое предприятие, имеющее источники выбросов, выполняет мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, и прежде всего — сокращает объёмы выбросов», — писал чиновник и приводил в примеры конкретные кузбасские предприятия.