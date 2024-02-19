В Кузбассе продлили режим «чёрного неба» до 23 февраля

На те же дни режим НМУ продлили в Прокопьевске. В Кемерове режим «чёрного неба» действует до 18 часов 22 февраля. Замгубернатора Андрей Панов в своём телеграм-канале напоминал, что в такие дни загрязняющие вещества от промышленных предприятий, машин и пейе не рассеиваются, а «повисают» в воздухе.