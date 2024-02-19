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Волгоградскую область 19 февраля накроет снег с дождем

Новая неделя начнется для жителей региона с осадков и тумана.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 47% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Волгоградская правда

Согласно данным синоптиков, днем 19 февраля в Волгоградской области прогнозируется снег с дождем и мокрый снег. Утром в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые отложения и туман.

Пешеходов и водителей предупреждают о гололедице на дорогах, поэтому нужно проявить осторожность. Порывы ветра составят 7−14 м/с.

Днем воздух прогреется до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до −10.

В Волгограде 19 февраля ожидаются осадки в виде снега и гололедица на дорогах. Днем температура воздуха составит −4…-2 градуса, ночью похолодает до −9.