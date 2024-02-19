Найк Борзов объявил даты кемеровского «Небофеста» в четырёх городах России

В Кемерове мультиспортивный фестиваль пройдёт 18 августа и традиционно объединит разные спортивные направления на одной площадке. В прошлом году гости мероприятия могли познакомиться с 35 видами спорта и выбрать подходящий себе. Будут и прыжки с парашютом лучших спортсменов, укладка спортивного парашюта, прыжки в тандеме и т. д.