Найк Борзов объявил даты кемеровского «Небофеста» в четырёх городах России

Амбассадор «Небофеста» Найк Борзов объявил даты фестиваля, который пройдёт в Нижнем Новгороде, Калининграде, Красноярске и Кемерове. Праздник парашютного спорта четыре года назад организовали кузбасские энтузиасты, а в прошлом году он впервые вышел за пределы региона.
В Кемерове мультиспортивный фестиваль пройдёт 18 августа и традиционно объединит разные спортивные направления на одной площадке. В прошлом году гости мероприятия могли познакомиться с 35 видами спорта и выбрать подходящий себе. Будут и прыжки с парашютом лучших спортсменов, укладка спортивного парашюта, прыжки в тандеме и т. д.
Также на аэродроме будут работать образовательный кластер и лекторий, проведут активности для детей, зарядки и тренировки от олимпийских чемпионов по разным видам спорта и послов ГТО, покажут выставку самолетов и выступления известных российских артистов. Вход на «Небофест» бесплатный.
В прошлом году фестиваль в Кемерове собрал 59 тысяч зрителей, спортсменов и любителей парашютного спорта. Корреспонденты kuzbass.aif.ru писали, как прошёл фестиваль и почему парашютный спорт для Кузбасса не такое далёкое явление.