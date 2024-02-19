Нежной мимозе холодно в Крыму: в Симеизе расцвела акация серебристая

Крымская зима пахнет цветами, ведь на полуострове в феврале можно полюбоваться распустившимися розами, подснежниками, крокусами и даже алычой. Не заставила себя долго ждать и мимоза, которая считается истинным символом 8 марта, когда отмечается международный женский день.
— Скромно, стыдливо, очень изящно и нежно зацвела акация серебристая, или по-простому мимоза, — такой пост сопровождает фото, размещенные в соцсети Наталией Вахрушевой.
Родина акации серебристой — юго-восточное побережье Австралии и остров Тасмания. И на полуострове ей не совсем уютно и комфортно.
Акация растет в Симеизе, расположенном у подножия горы Кошка.
— Холодно ей в Крыму. Два дерева было в Симеизе, но одно сломалось в прошлом году, пришлось спилить. Второе, что на снимках, живое, но хворает, видимо климат не подходит, — отмечает автор.