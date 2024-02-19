Нежной мимозе холодно в Крыму: в Симеизе расцвела акация серебристая

Крымская зима пахнет цветами, ведь на полуострове в феврале можно полюбоваться распустившимися розами, подснежниками, крокусами и даже алычой. Не заставила себя долго ждать и мимоза, которая считается истинным символом 8 марта, когда отмечается международный женский день.