Глава Башкирии подписал указ о проведении Международного фестиваля «Башҡорт аты»

Фестиваль организуется в целях сохранения и развития традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел в Республике Башкортостан, роста поголовья и популяризации лошадей башкирской породы. Местом ежегодного проведения определен Баймакский район Республики Башкортостан.
Согласно документу, утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля. Оргкомитету ежегодно до 1 июня предписано утверждать план подготовки и проведения фестиваля.
Администрациям Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Учалинского районов и администрации Сибая рекомендовано оказывать содействие оргкомитету в подготовке и проведении фестиваля. Ответственным за организацию и проведение фестиваля определен вице-премьер правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Ранее «Башинформ» публиковал репортаж со II международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» («Башкирская лошадь»), который состоялся