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Глава Башкирии подписал указ о проведении Международного фестиваля «Башҡорт аты»

В Башкортостане фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» будет проводиться ежегодно в международном статусе. Соответствующий указ Главы Республики Башкортостан, подписанный 16 февраля 2024 года, опубликован на портале правовой информации.
Источник: Башинформ

Фестиваль организуется в целях сохранения и развития традиций коневодства, кумысоделия и народных ремесел в Республике Башкортостан, роста поголовья и популяризации лошадей башкирской породы. Местом ежегодного проведения определен Баймакский район Республики Башкортостан.

Согласно документу, утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля. Оргкомитету ежегодно до 1 июня предписано утверждать план подготовки и проведения фестиваля.

Администрациям Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского, Учалинского районов и администрации Сибая рекомендовано оказывать содействие оргкомитету в подготовке и проведении фестиваля. Ответственным за организацию и проведение фестиваля определен вице-премьер правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Ранее «Башинформ» публиковал репортаж со II международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» («Башкирская лошадь»), который состоялся 11—13 августа 2023 года на живописном берегу озера Графское.