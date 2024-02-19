Глава Башкирии подписал указ о проведении Международного фестиваля «Башҡорт аты»

В Башкортостане фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» будет проводиться ежегодно в международном статусе. Соответствующий указ Главы Республики Башкортостан, подписанный 16 февраля 2024 года, опубликован на портале правовой информации.