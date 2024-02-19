Погода в Краснодаре на 23 февраля 2024: ждать тепла или лютых морозов?

Температурные качели проверяют на прочность жителей Краснодара. Резкое потепление сменяется сибирскими морозами. За сутки перепад температуры может достигать 20−25 градусов.
Это настоящее испытание для метеозависимых жителей Кубани. И продлится оно как минимум до конца месяца. Об этом говорят синоптики.
Прогноз погоды в Краснодаре 23 февраля 2024 года обещает резкое потепление. Воздух в краевом центре прогреется до плюс 12 градусов, а порывы ветра не превысят 2−3 м/с.
Такая погода продержится в мегаполисе как минимум до конца недели.