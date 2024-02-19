Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Погода в Краснодаре на 23 февраля 2024: ждать тепла или лютых морозов?

Весна наступит в Краснодаре уже 23 февраля.
Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 64% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Температурные качели проверяют на прочность жителей Краснодара. Резкое потепление сменяется сибирскими морозами. За сутки перепад температуры может достигать 20−25 градусов.

Это настоящее испытание для метеозависимых жителей Кубани. И продлится оно как минимум до конца месяца. Об этом говорят синоптики.

Прогноз погоды в Краснодаре 23 февраля 2024 года обещает резкое потепление. Воздух в краевом центре прогреется до плюс 12 градусов, а порывы ветра не превысят 2−3 м/с.

Такая погода продержится в мегаполисе как минимум до конца недели.