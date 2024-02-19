Мокрый снег и потепление ожидаются в Воронеже в конце короткой рабочей недели

На короткой рабочей неделе погода в Воронеже будет переменчивой. Первая половина недели выдастся морозной. На погоду будет влиять сначала тыловая часть северо-западного циклона, а затем антициклон. В конце недели в столицу Черноземья придет мокрый снег, а термометры начнут показывать плюсовую температуру. Прогноз погоды с понедельника, 19 февраля, по пятницу, 23 февраля, опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В понедельник ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха составит −4 градуса. Порывы северного ветра могут достигнуть 9 м/сек. Самым холодным этот день был в 1954 году, когда ударил 33-градусный мороз. Самым теплым — в 2002 году, когда потеплело до +5 градусов.
Ночью вторника, 20 февраля, столбики термометров опустятся до −10 градусов. В светлое время суток потеплеет до −4 градусов. Осадков не ожидается. Синоптики вновь прогнозируют переменную облачность и гололедицу на дорогах. На смену северному ветру придет юго-восточный с пиковой скоростью 11 м/сек.
В ночь на среду температура воздуха составит −7 градусов. Днем термометры покажут −2 градуса. Осадков не ожидается. Юго-восточный ветер немного усилится, его порывы могут достигать 12 м/сек.
Ночью четверга, 22 февраля, начнет идти снег. Столбики термометров достигнут −3 градусов. Днем осадки усилятся. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Температура воздуха составит 0 градусов. На смену юго-восточному ветру придет южный с пиковой скоростью 12 м/сек.
Мокрый снег, дождь и температура 0 градусов сохранятся в Воронеже и в ночь на пятницу. В светлое время суток первого выходного дня потеплеет до +1 градуса. Осадки прекратятся. Будет облачно. Южный ветер сменится юго-восточным с порывами до 12 м/сек.
Подробный прогноз на субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, РИА «Воронеж» опубликует в пятницу, 23 февраля.
Столица Черноземья вышла из-под влияния циклона «Рикса». Именно он принес в Воронеж неожиданный снегопад в воскресенье, 18 февраля. До этого он засыпал снегом Санкт-Петербург и Москву. В Северной столице был обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Подробнее об этом новом «именном» циклоне — в материале РИА «Воронеж».