Мокрый снег и потепление ожидаются в Воронеже в конце короткой рабочей недели

В понедельник ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха составит −4 градуса. Порывы северного ветра могут достигнуть 9 м/сек. Самым холодным этот день был в 1954 году, когда ударил 33-градусный мороз. Самым теплым — в 2002 году, когда потеплело до +5 градусов.