Желающих вступить в брак казахстанцев хотят отправить на курсы

«В Мажилисе сейчас рассматривается законопроект о семейно-бытовом насилии, там есть такие подпункты — перед вступлением в брак хотя бы в месячный срок обучать молодых людей. Это рассматривается», — рассказал председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров на брифинге СЦК.