Желающих вступить в брак казахстанцев хотят отправить на курсы

«В Мажилисе сейчас рассматривается законопроект о семейно-бытовом насилии, там есть такие подпункты — перед вступлением в брак хотя бы в месячный срок обучать молодых людей. Это рассматривается», — рассказал председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров на брифинге СЦК.
Спикер добавил, что молодожены будут проходить обучение с менторами и психологами.
«Будут работать с данной категорией граждан, которые хотят вступить в брак. Пока это на только на рассмотрении, еще не утвердили», — заключил он.
В октябре 2023 года мы писали, что в Казахстане разработали интерактивное пособие «Счастливая казахстанская семья».